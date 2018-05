Breno fica fora de treino e deve desfalcar o São Paulo na quarta

O zagueiro Breno deve desfalcar o São Paulo na partida desta quarta-feira contra o César Vallejo, do Peru, pela Copa Libertadores. Uma tendinite no joelho direito impediu o defensor de participar do treino da manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Assim, Lucão assumiu a vaga entre os titulares ao lado de Rodrigo Caio para a partida decisiva, que será no Estádio do Pacaembu.

O técnico Edgardo Bauza comandou um treino tático com os titulares em campo separado, sem a presença de equipe adversária. O argentino ensaiou posicionamento, compactação e jogadas durante o trabalho. O zagueiro Diego Lugano participou da atividade junto com os reservas e ainda não teve a data de estreia confirmada pela comissão técnica, que ainda aguarda a recuperação da forma física ideal pelo jogador. O recém-contratado Kelvin passa pelo mesmo processo.

Breno dificilmente deve ter condições de treinar na véspera da partida por estar com muitas dores no local. O defensor já foi submetido a uma cirurgia no joelho direito em novembro de 2010, quando atuava no futebol alemão. No fim do ano passado, o jogador passou por um novo procedimento para se livrar das dores, mas dias atrás teve a tendinite no joelho esquerdo.

No treino, Bauza escalou a equipe com: Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Mena; Thiago Mendes e Hudson; Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec. O argentino Calleri, autor de dois gols no último sábado, contra o Água Santa, também atuou com os reservas e deve ficar como opção para o segundo tempo da partida.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Trujillo, o São Paulo precisa de um empate sem gols ou de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da Libertadores.