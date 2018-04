Breno 'foge' do Bayern e diz que sonha com ouro olímpico

O zagueiro são-paulino Breno não quer mais falar sobre o Bayern de Munique, enquanto sua situação seguir indefinida. Nesta terça, enquanto participava de exames para a próxima temporada, o garoto aceitou dar entrevistas apenas sobre sua convocação pelo técnico Dunga para defender a seleção olímpica, que no dia 9 de dezembro enfrenta o time dos craques do Brasileirão, no Engenhão. "É fruto do trabalho. Agradeço ao São Paulo pela minha formação e aos jogadores que foram os responsáveis por me ajudarem na adaptação ao profissional. Agora que disputar a Olimpíada de Pequim, e ganhar, claro", afirmou o jogador, que em janeiro era titular do time que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores. Para saber mais sobre o novo treinador, Breno pediu dicas ao companheiro Alex Silva, que vinha sendo chamado com freqüência até sofrer uma grave lesão no joelho. "Ele me disse que o Dunga é muito educado e sabe lidar com os jogadores. Minha obrigação agora é mostrar na seleção o mesmo trabalho que venho fazendo no São Paulo", disse.