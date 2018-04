Breno promete definir seu futuro nesta semana

A situação de Breno deve ser definida nos próximos dias. A informação é do próprio zagueiro, que confirmou nesta segunda-feira que já recebeu propostas do Real Madrid e do Bayern de Munique para jogar no futebol europeu na próxima temporada. Veja também: Adriano começa o tratamento no CT do São Paulo "A proposta foi mesmo feita e durante a semana vou sentar com meu pai e o São Paulo para resolver essa situação. Minha intenção até era ficar para disputar a Libertadores, vamos ver...", disse o zagueiro Breno, nesta segunda-feira, no CCT da Barra Funda. Segundo a imprensa alemã, a contratação de Breno pelo Bayern já está definida e sairia por 14 milhões de euros (R$ 35 milhões). Mas o zagueiro revelou que o Real Madrid também fez proposta - ele se ofendeu, no entanto, com a exigência do clube espanhol de que fizesse um exame ósseo para comprovar que tem mesmo 18 anos. "Eu até faria, sem problema. Mas se eles precisam de exame para me contratar, que procurem outro jogador, então", respondeu.