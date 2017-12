Breno retorna e joga amistoso do São Paulo contra o Cerro Porteño

O São Paulo definiu nesta terça-feira a equipe titular para o primeiro teste do ano, com a resolução de duas dúvidas. Para o amistoso contra o Cerro Porteño, nesta quarta, no Paraguai, o time do técnico argentino Edgardo Bauza terá o zagueiro Breno, recuperado de indisposição intestinal que o tirou do treino anterior, e o lateral-esquerdo chileno Mena, que ganhou nos últimos dias a disputa com Carlinhos pela vaga de titular.

A partida em Assunção é um acordo entre as diretorias dos dois clubes como contrapartida pela rescisão contratual de Diego Lugano, reforço apresentando nesta semana pelo São Paulo. O uruguaio defendeu o Cerro Porteño no segundo semestre do ano passado, mas não deve jogar no amistoso no estádio Defensores del Chaco. O defensor ainda tenta recuperar a forma física e aguarda as condições ideais para começar os trabalhos no gramado.

Bauza terminou a preparação com treino coletivo na tarde desta terça-feira no CT da Barra Funda. O argentino orientou bastante o posicionamento e cuidou principalmente das jogadas de bola parada. A equipe titular deve ir a campo com: Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Mena; Thiago Mendes e Hudson; Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso e Centurión; Alan Kardec. Os reservas participaram da atividade com: Renan Ribeiro; Auro, Lyanco, Lucão e Carlinhos; João Schimidt e Wesley; Reinaldo, Wilder e Rogério; Kieza.

O treino foi o primeiro trabalho de Kieza junto com o restante do elenco. O atacante assinou contrato na última semana por um vínculo de três temporadas com o clube do Morumbi. O jogador também está fora da partida em Assunção porque tenta adquirir a forma física ideal antes do começo da temporada. O primeiro jogo oficial do São Paulo em 2016 será no próximo dia 31 contra o Red Bull Brasil, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.