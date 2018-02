Breno treina com a seleção olímpica e pensa no futuro

Eleito a revelação de 2007 e escolhido para integrar a seleção do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Breno, de 18 anos, deseja permanecer no São Paulo até o fim da Copa Libertadores de 2008 para depois atuar no futebol europeu. Essa intenção, no entanto, pode não se concretizar. O próprio jogador admitiu que o Bayern de Munique, da Alemanha, já ofereceu proposta e quer apresentá-lo em janeiro. "O meu empresário (Delcir Sonda) vai se reunir ainda este mês com o presidente do São Paulo (Juvenal Juvêncio) para definir a situação", declarou Breno, nesta quarta-feira, durante o desembarque de alguns jogadores da seleção olímpica no Aeroporto Santos Dumont. Sob comando de Dunga, a equipe treina na Granja Comary até a véspera do amistoso contra o time dos melhores do Brasileiro, domingo, no Estádio Olímpico João Havelange. Ciente do ótimo momento que atravessa em sua curta carreira, Breno quer garantir vaga no grupo que brigará nas Olimpíadas de Pequim, em agosto de 2008, pela primeira medalha de ouro na história do futebol do País. Por essa razão, disse que não vai encarar o amistoso como uma festa de fim de ano. "Com o professor Dunga, tenho que mostrar serviço." Se pudesse, o zagueiro queria que este ano não terminasse. E com razão. Com personalidade, firmou-se na zaga do São Paulo, conquistou o título brasileiro e já colhe os frutos do sucesso. "Foi uma temporada inesquecível", afirmou. "Se eu for para Pequim, nossa senhora, não sei o que dizer." Nem precisa. Seu sorriso já dizia tudo.