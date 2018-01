Brescia contrata espanhol Guardiola O Brescia, que ocupa o sétimo lugar no Campeonato Italiano, com 5 pontos em quatro jogos, anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante espanhol Guardiola, de 30 anos. O jogador, cujo contrato com o Barcelona estava chegando ao fim, ficará na equipe italiana por um ano, com opção de renovação por mais um. Guardiola, que já passou pela seleção espanhola, terá agora de recuperar o ritmo de jogo, pois está há dois meses sem atuar.