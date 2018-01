Brescia vence e frustra planos da Roma O Brescia surpreendeu a Roma ao vencer neste sábado o time dos brasileiros Emerson e Mancini por 1 a 0, com gol marcado por Bachini, de pênalti, aos 42 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Brescia somou 22 pontos e está entre os dez primeiros colocados do Campeonato Italiano. Já a Roma, permanece com 43 pontos e pode ser alcançada pela Juventus (40), que neste domingo recebe o Chievo, além de ver o Milan (45), adversário do Bologna, se distanciar na liderança do calcio.