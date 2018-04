Bressan descarta Grêmio abalado por eliminação: 'Coisas boas nos esperam'

O zagueiro Bressan enfatizou nesta sexta-feira que o elenco do Grêmio está psicologicamente recuperado da eliminação nas semifinais da Copa do Brasil. O defensor garantiu que o grupo está focado para brigar pelo título nas duas principais competições que disputa, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

"Acredito que a gente tenha que ser inteligente. É importante sofrer (pela eliminação). O sofrimento te traz lições e essas são importantes para a gente tentar levar para esses momentos decisivos que vão acontecer. Temos uma quartas de final contra a equipe do Botafogo (Libertadores) em setembro, em menos de duas semanas. Temos o Brasileiro, com jogos difíceis. O importante é trabalhar. Estamos com a cabeça completamente boa, voltada para a Libertadores e para o Brasileiro. Sabemos da nossa grandeza. Coisas boas nos esperam", analisou o zagueiro.

Bressan deverá ser o escolhido do técnico Renato Gaúcho para seguir na zaga enquanto Pedro Geromel se recupera de uma lesão muscular, atuando ao lado de Kannemann, como já ocorreu no duelo da última quarta-feira com o Cruzeiro pela Copa do Brasil.

O grupo gremista se reapresentou e fez um treinamento no CT Luiz Carvalho nesta sexta. A novidade nos trabalhos foi o retorno às atividades com bola do zagueiro Rafael Thyere, recuperado de um problema no tornozelo esquerdo. Também participaram do treino o meia Douglas e o atacante Jael, que se recuperam de cirurgias no joelho.

Os jogadores ganharam folga neste fim de semana. O elenco voltará a trabalhar a partir da próxima segunda-feira, às 9 horas, pois a seleção brasileira utilizará o centro de treinamento do clube gaúcho no período da tarde.

O Grêmio voltará a jogar na próxima quarta-feira, no Mineirão, diante do Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. Depois, no sábado, receberá o Sport pela 22ª rodada do Brasileirão.