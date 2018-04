Brian Laws assume o comando do Burnley

"Nós acreditamos que Brian vai dar continuidade a cultura que os torcedores e dirigentes do Burnley estão acostumados", afirmou o clube, em nota oficial. "Como ex-jogador do Burnley, ele é especialmente familiarizado ao clube, as tradições que nós temos e a paixão".

A prioridade de Laws, que foi demitido no mês passado pelo Sheffield, será manter o Burnley na elite do futebol inglês. O clube, que está de volta à primeira divisão pela primeira vez desde 1976, está em 14.º lugar, com 20 pontos conquistados em 20 partidas.