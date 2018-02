Bridgestone confirma status de fornecedora oficial da F-1

A empresa Bridgestone confirmou nesta quinta-feira seu status de fornecedora oficial de pneus para o Mundial de Fórmula 1, em virtude de um novo contrato válido por três anos, e que entrará em vigor a partir de janeiro de 2008. O contrato se estenderá, portanto, aos campeonatos de 2008, 2009 e 2010, e está baseado, segundo a própria firma, "no bem-sucedido processo de colaboração com a FIA iniciado em 2006". Durante a temporada 2007, as onze equipes que disputam o Mundial de Fórmula 1 correram com pneus Bridgestone, após sua principal concorrente, Michelin, ter abandonado o campeonato. O diretor da Bridgestone Sport, o japonês Hiroshi Yasukawa, comemorou o acordo alcançado, que considera "um elemento essencial na expansão da companhia". "Ser escolhidos pela FIA como fornecedor oficial demonstra o grande crédito que ganhamos em um esporte no qual viemos participando desde 1997", acrescentou. O Mundial 2008 de Fórmula 1 começará em 16 de março, no circuito Albert Park de Melbourne, na Austrália.