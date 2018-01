Briga acirrada pelo título do Paulista B2 Apenas três clubes brigam pelo título e pelas duas vagas de acesso dentro do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, após a realização da 12ª rodada, neste domingo. Jalesense, líder com 24 pontos, Águas de Lindóia, com 22, e Grêmio Barueri, com 21 pontos vão brigar nas últimas duas rodadas. Os dois primeiros colocados vão ascender à Série B1 em 2004. Neste domingo, o Grêmio Barueri, em casa, goleou o Elosport, por 4 a 0, pela manhã. À tarde, apenas cumprindo tabela, o Itararé venceu o Pirassununguense, por 3 a 1. A maior mancada da rodada foi dada, justamente, pelo líder Jalesense que empatou em casa com o Joseense, por 1 a 1. Na sexta-feira à noite, o Águas de Lindóia goleou o Serra Negra, por 6 a 0. Resultados da 12ª rodada: Águas de Lindóia 6 X 0 Serra Negra, Jalesense 1 X 1 Joseense, Barueri 4 X 0 Elosport, Itararé 3 X 1 Pirassununguense. Classificação: 1)Jalesense 24 pontos; 2) Águas de Lindóia 22; 3) Grêmio Barueri 21; 4) Itararé 15; 5) Elosport 14; 6)Joseense 13; 7) Pirassununguense 11; 8) Serra Negra 10.