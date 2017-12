Briga contra o descenso na Série B Nos três jogos que abrem a 20.ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, a partir das 20h30, quatro clubes estão ameaçados pelo rebaixamento e dois ainda lutam para chegar à segunda fase. No Estádio Mané Garrincha, Gama e Ceará se enfrentam sem a presença da torcida. O Gama cumpre punição imposta pelo STJD. O time de Brasília já enfrentou o Santa Cruz e o Náutico, com portões fechados, vencendo as duas partidas. O Gama é o 19.º colocado, com 22 pontos, está perto da Série C. O Ceará soma 26 pontos, na 12.ª colocação, e está em ascensão. No Estádio Antônio Lins Guimarães, o União Barbarense pode ser rebaixado com uma rodada de antecedência caso não vença o Vitória. Uma derrota ou até mesmo o empate decretará o retorno do time paulista à Série C, onde foi campeão ano passado. O União soma 20 pontos e ocupa a 20.ª posição. O Vitória vem de derrota em casa para o Ceará, por 2 a 1, e também precisa do resultado positivo, senão dá adeus às mínimas chances de classificação. O time soma 26 pontos, na 13.ª colocação. No Estádio Serra Dourada, o Vila Nova e o Paulista lutam por objetivos opostos. Enquanto o time paulista, que está na 16.ª colocação, com 25 pontos, luta contra o rebaixamento, o Vila busca ficar perto da vaga. O time goiano é o oitavo colocado, com 29 pontos. Confira a 20.ª rodada: Terça-feira - às 20h30 - Gama-DF x Ceará-CE; União Barbarense-SP x Vitória-BA e Vila Nova-GO x Paulista-SP. Sexta-feira - às 20h30 - Portuguesa-SP x Sport-PE; Santa Cruz-PE x Ituano-SP; Avaí-SC x Náutico-PE; Caxias-RS x Guarani-SP e CRB-AL x Grêmio-RS. Sábado - 16h - São Raimundo-AM x Anapolina-GO; Bahia-BA x Santo André-SP e Marília-SP x Criciúma-SC.