Briga de torcidas antes de Romênia x Polônia deixa dois hospitalizados

A violência voltou a ser assunto nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 na última sexta-feira. Um confronto entre as torcidas da Romênia e da Polônia, antes do jogo em Bucareste pelo Grupo E, chocou os cidadãos locais e deixou dois hospitalizados.

As informações vieram neste sábado da polícia romena. De acordo com o órgão, 12 poloneses e cinco romenos foram detidos para serem interrogados. Destes, 12, que não tiveram a nacionalidade revelada, acabaram multados pelas brigas.

Alis Grasu, porta-voz do serviço de ambulância em Bucareste, revelou que um polonês com problemas no estômago e um romeno com condição cardíaca desfavorável foram hospitalizados. Ainda segundo ela, nenhum dos dois corria risco de morte.

A violência também foi vista no estádio, já que os torcedores lançaram diversos rojões a campo durante a partida. Um deles caiu muito próximo ao atacante Lewandowski, que precisou de atendimento médico depois de cair sentindo dores na cabeça. Ainda assim, ele marcaria dois gols após este incidente e levaria a Polônia à vitória por 3 a 0.