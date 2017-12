Briga de torcidas deixa três feridos em SP Três pessoas foram baleadas neste domingo, num confronto entre torcedores corintianos e são-paulinos, na Marginal do Rio Tietê, próximo à Ponte dos Remédios. Segundo a torcida do São Paulo, os agressores seriam da Pavilhão 9, facção corintiana que tem sede nas proximidades do local. Ninguém foi preso e, das vítimas, apenas uma continua em observação no Pronto Socorro de Pirituba. O ônibus que transportava a torcida do São Paulo para o Morumbi, pouco antes das 16 horas, quebrou e parou na ?zebra? da pista, aguardando outro veículo. De repente, um grupo grande de pessoas que usavam camiseta da torcida do Corinthians surgiu e se ouviram os disparos. Imediatamente houve dispersão e os agressores quebraram o pára-brisa do ônibus. A polícia chegou pouco depois, mas não houve prisões, nem foi localizada a arma. Uma das vítimas foi balada na mão esquerda, outra no ombro e a terceira foi atingida na perna. As duas primeiras foram medicadas e dispensadas, mas a última ficou internada. O inquérito foi instaurado no 33º DP ? Vila Mangalot.