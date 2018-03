Briga de torcidas na Síria deixa 5 mortos Cinco pessoas, entre elas três crianças, morreram e mais de cem ficaram feridas, segundo testemunhas, em briga de torcedores em jogo de futebol em Kameshli, na Síria. O confronto teria começado quando simpatizantes do Al-Fatwa arremessaram paus e pedras contra os do Al-Jihad, pouco antes do início da partida. A polícia chegou a dar disparos para o ar, mas o conflito demorou a ser controlado.