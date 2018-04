Briga de torcidas termina com feridos a bala no Uruguai

Um total de quatro feridos a bala, dois deles transferidos em estado grave para hospitais de Montevidéu, este foi o saldo de uma briga de torcidas na capital uruguaia, após a partida entre Cerrito e Platense, pelo campeonato da segunda divisão do país, informou neste domingo a polícia local. O Cerrito venceu a partida por 2 a 0, e o incidente acabou acontecendo mesmo com um grande esquema de segurança implantado em Montevidéu para o jogo entre Cerro e Peñarol, válido pela primeira divisão do Apertura, com cerca de 400 policiais. Porém, com as atenções voltadas aos incidentes que poderiam ocorrer devido a partida da primeira divisão, a briga dos torcedores dos pequenos clubes da Série B uruguaia acabou explodindo em violência. Dois homens, um de 26 e outro de 25, deram entrada em hospitais da capital uruguaia com tiros recebidos na região do abdome. A troca de tiros ocorreu na rua onde fica a cede do Cerrito e houve mais feridos, mas sem gravidade.