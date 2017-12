Briga deixa torcedor cego na Argentina Daniel Orellana, de 29 anos, ficou cego de um olho ao ser atingido por tiro de festim disparado pela polícia, no domingo, quando o River Plate perdia para o Banfield por 5 a 0. Torcedores do River estavam enfurecidos com o resultado, tentaram agredir rivais e não se intimidaram com a polícia. O jogo foi interrompido aos 21 minutos da segunda etapa.