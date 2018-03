Briga em Minas causa uma morte O encontro entre as torcidas de Atlético-MG e Cruzeiro que se dirigiam para o Mineirão para acompanhar o clássico, neste domingo, resultou na morte de um torcedor. De acordo com a Polícia Militar, dois grupos das torcidas rivais, formados em sua maioria por adolescentes, por volta das 13 horas, se confrontaram dentro do terminal de coletivos da BHBus, na região de Venda Nova. O cruzeirense Francisco Agnaldo Felício, de 24 anos, morreu no local, após ser atingido por resquícios de uma bomba de fabricação caseira e por golpes com uma barra de ferro, retirada de um cavalete da BHTrans, órgão que controla o trânsito na capital mineira. O acusado de ter atingido a vítima com a barra de ferro, Wellington Weber Aguiar, 27 anos, foi encaminhado para 14º Batalhão da PM. Outras 15 pessoas, que participaram do conflito, foram presas e encaminhadas para a Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad). O corpo do torcedor morto será encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML). Além do confronto no terminal, a polícia registrou ainda mais um tumulto, envolvendo torcedores das duas equipes. Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, outros 35 torcedores foram presos, após briga na Praça das Bandeiras. Segundo a PM, além de entrarem em luta corporal, os torcedores lançaram uns sobre os outros bombas de fabricação caseira e rojões. Os envolvidos na confusão foram detidos e encaminhados para a 6ª Seccional, em Contagem. Com eles, a polícia apreendeu rojões e pedaços de pau.