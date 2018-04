Briga esquenta o clima no Corinthians Às vésperas do clássico de domingo contra o São Paulo, as coisas esquentaram no Corinthians e não foram poucas as notícias ruins para o técnico Tite nesta quinta-feira. Primeiro, Fábio Costa e Rubinho ameaçaram brigar durante o treino. Depois, a diretoria comunicou oficialmente não ter dinheiro para contratar reforços, nem mesmo da Segunda Divisão. Por fim, o zagueiro Valdson continua cabisbaixo, sem coragem para dar entrevistas. O comportamento ainda é conseqüência das falhas no jogo de domingo passado, contra o Atlético-PR, quando teve participação decisiva nos três gols do clube paranaense, que venceu por 3 a 1. No treino de quarta-feira, Valdson foi escalado entre os reservas e, quase que imediatamente, surgiu um silencioso movimento entre os seus amigos jogadores tentando recolocá-lo como titular. BRIGA - Enquanto Tite treinava jogadas de bola parada, às suas costas, um conflito se instalava no Parque Ecológico. Os goleiros estavam treinando. Tiago chutou uma bola forte e Jonatan espalmou, Rubinho deu um carrinho para alcançar o rebote e fazer o gol. Fábio Costa não gostou da entrada do jogador e o provocou: "Manera (sic) neste carrinho", disse, ríspido, a Rubinho. "Fui na bola para fazer o gol como se fosse em um jogo", respondeu o reserva. "Se fosse comigo você não entraria desse jeito", retrucou Fábio Costa. "Como não? Algum problema? Vai encarar?", perguntou Rubinho. "Vem para cima", deu o tom final Fábio Costa já andando em direção ao oponente. Foi preciso o preparador de goleiros Jorge Azevedo separá-los. Mas a provocação continuou. Fábio Costa passou a aplaudir ironicamente Rubinho. O reserva devolveu as palmas. O titular jogou as luvas no chão e foi tomar água para se acalmar. "Eu não tenho satisfação para dar à imprensa. Vocês só me procuram quando acontece alguma confusão envolvendo o meu nome", disse, irritado, Rubinho. Fábio Costa já acostumado com situações tensas, estava calmo com a situação. "Não foi nada. Isso é normal em um grupo de homens. Isso não vai prejudicar o ambiente contra o São Paulo", disse o goleiro. Só que não é bem assim. Os dois ficaram sem se falar. Vários jogadores mostraram irritação ao saber da confusão. Mas não quiseram manifestar de que lado ficaram no confronto. Constrangido, o preparador de goleiros Jorge Azevedo usava um recurso pouco comum para justificar a briga que quase aconteceu. "Isso não foi nada. Eu já quebrei a cara de muita gente por menos. As vezes a esposa vai dormir de calça jeans para deixar o jogador irritado. Está tudo normal por aqui." Por falar em normalidade, jogadores estão tentando salvar Valdson da reserva contra o São Paulo. Nas entrevistas deixam claro que o zagueiro não pode ir para a reserva de Marcelo Oliveira. Pensamento exatamente contrário do treinador Tite. "O Valdson não foi culpado sozinho pela nossa derrota contra o Atlético Paranaense. Todo jogador tem seu dia de vilão. Não pode ser sacrificado por isso", protesta Fábio Baiano. "Agora é a hora de ficar claro quem são os verdadeiros amigos do Valdson. Ele não fez nada de errado", afirma o goleiro Fábio Costa.