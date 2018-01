Briga judicial pode complicar Robinho Robinho, de fato, é uma espécie de prodígio. Bem novinho, aos 15 anos, recebeu inúmeros elogios do Rei Pelé. Aos 17, ganhou uma camisa no time titular do Santos. Meses depois, foi o responsável por acabar com um longo jejum de títulos e deu um Campeonato Brasileiro à equipe de Vila Belmiro. Nem 18 anos tem mais. Um documento o emancipou e Robinho responde por um adulto de 21. Um fenômeno. O atacante, agora, prepara sua estréia na esfera Judicial. Ele e seus pais estão envolvidos em uma briga com o ex-jogador Aluísio Guerreiro, que afirma ser seu procurador. Do lado oposto, Wágner Ribeiro, reconhecido pela família como legítimo empresário do atleta. A história ganhou contornos policiais e hoje à tarde Wágner Ribeiro e os pais do jogador, Gílvan de Souza e Marina da Silva Souza, convocaram uma entrevista coletiva na tentativa de esclarecer os fatos. Robinho não compareceu, foi preservado, estava em Mongaguá, (Litoral Sul do Estado). O alvo, naturalmente, foi Aluísio Guerreiro. Wágner mostrou um documento assinado por Robinho e os pais datado de 1º de abril de 2002, procuração que lhe dá o direito de gerir a carreira e os negócios do atacante. Reconhecido em cartório. Mas no dia 1º de agosto do mesmo ano, ou seja, quatro meses depois, os três, Robinho e os pais, assinaram uma procuração, um contrato e a emancipação do jogador. Neste momento, o beneficiado é Aluísio Guerreiro. "Ele (Aluísio) nos enganou", disse Marina, a mãe. "Levou a gente no cartório e explicou que era para a gente assinar o papel que seria bom para o Robinho", prosseguiu. "Falou que era um documento que evitaria uma mordida grande do leão (Imposto de Renda) e que era para eu me aposentar quando tivesse um pouco mais de idade", emendou. E assim foi feito. Marina e Gilvan só notaram que havia algo errado quando Aluísio pediu com insistência para não contar nada a Wágner Ribeiro. O empresário disse, também, que Robinho não assinou o contrato com Aluísio Guerreiro. "O contrato tem três folhas, só a última está assinada. Não há rubrica dele nas outras duas, o que é irregular". Wágner Ribeiro contou que chegou a ser procurado por Aluísio Guerreiro, em março do ano passado, quando o ex-jogador o convidou para assumir a carreira de Robinho. Wágner, então, deu R$ 70 mil a Aluísio para que ele ajudasse no que fosse preciso o jogador e sua família. "O dinheiro foi depositado na conta dele, mas ele nunca ajudou o Robinho", emendou Wágner Ribeiro. Segundo Ribeiro, Aluísio não detém nenhum direito sobre Robinho, pois esse contrato que ele possui não tem validade. Wágner garantiu que é o procurador de Robinho e se o jogador for vendido tem direito a um percentual (que não revelou de quanto é). Agora, o caso é de polícia e a família Souza se prepara para prestar uma queixa-crime contra Aluísio. "O que será feito na segunda-feira que vem", finalizou Wágner Ribeiro, já que os advogados serão pagos por ele. Aluísio - O ex-centro-avante Aluísio Guerreiro já esperava os ataques e hoje demonstrou ser um homem precavido. "Estou aqui com meu advogado e vamos para a Justiça". Dizendo-se uma pessoa ética e sabendo que "o futebol é cheio de gente mal-intencionada", Aluísio perguntou: "Como posso ter enganado os pais do Robinho (na assinatura da procuração) se foi o próprio Gilvan (o pai) que me chamou para que o jogador renovasse contrato com o Santos?" Aluísio ainda disse que alertou os pais do atleta sobre os riscos de trabalhar com o empresário Wágner Ribeiro. "Jamais forcei eles, e também o Robinho, a nada", prosseguiu. Sobre a acusação de ter ficado com R$ 70 mil fornecidos por Wágner Ribeiro para que ele ajudasse à família do jogador, Aluísio tem sua versão. Conforme declarou, Wágner deu R$ 10 mil a Giba, "um captador de jogadores". O resto (R$ 60 mil) ficou com Aluísio para gastar com Robinho e os pais no que fosse necessário. "E assim foi feito". Quanto à possibilidade de cobrar uma multa de R$ 5 milhões pela quebra de contrato, Aluísio Guerreiro despistou. "Só em último caso", mas garantiu que está preparado para brigar na Justiça. Aluísio Chaves Ribeiro tem 46 anos e jogou no Santos na década de 80. Em campo, era um lutador, nunca desistia de uma jogada, o que lhe rendeu o apelido de Guerreiro. Por isso, deverá ser osso duro para roer, mais uma vez.