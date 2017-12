Briga no Botafogo vai parar no STJD A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indiciou nesta terça-feira o goleiro Jefferson e o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, ambos do Botafogo, por causa da briga entre os dois durante o clássico contra o Flamengo, no domingo - trocaram empurrões. O STJD denunciou os jogadores por meio de imagens de televisão, mas o julgamento ainda não tem data marcada. Se forem punidos, os dois atletas podem desfalcar o Botafogo em pelo menos uma das quatro rodadas finais do Brasileiro. Enquanto isso, o atacante Alex Alves admitiu que o Botafogo ficou devendo neste Campeonato Brasileiro - ele ficou seis meses sem jogar por causa de uma contusão no joelho esquerdo e só voltou ao time recentemente. "O time que entra em campo com a intenção de ficar no meio da tabela, vai ficar lá atrás. Faltou empenho aos jogadores, até porque o elenco tinha condições de estar brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana", afirmou.