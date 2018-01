Briga paulista por uma vaga na Série B Teoricamente Marília e Paulista brigarão na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B por uma das três vagas restantes à segunda fase. O time mariliense leva vantagem nessa disputa, pois está no sexto lugar, com 35 pontos, contra 32 do clube de Jundiaí, que é nono colocado. Em compensação, um outro fator equilibra essa briga. Na rodada final, o Marília enfrentará em Fortaleza o bom time, porém eliminado, do Ceará, enquanto o Paulista jogará contra o rebaixado União São João, em Araras. Outro clube de São Paulo que também disputa uma vaga é a Portuguesa. O time do Canindé, porém, tem chances muito remotas de classificação, pois tem 30 pontos (10º lugar), e precisará, além vencer o Sport - concorrente por uma das vagas -, no Recife, além de torcer por derrotas de Náutico e Paulista. Sport, sétimo, com 34 pontos, e Náutico, oitavo, com 32, são os outros dois times que ainda podem garantir vaga na segunda fase. De acordo como matemático Tristão Garcia, somente cinco clubes já estão, matematicamente, classificados: Palmeiras (44 pontos), Botafogo (41), Brasiliense (37), Remo (36) e Santa Cruz (35). Rebaixamento - Como o União São João já está na Série C de 2004, Caxias e Gama tentam fugir da última vaga para o rebaixamento. O time gaúcho, com 21 pontos, enfrentará o Mogi Mirim, no interior paulista, já o clube candango, com 18 pontos, jogará contra o América-RN, no Distrito Federal. O Gama precisa vencer e torcer para a derrota do Caxias. Os dois times empatariam no número de vitórias - quatro - e o descenso seria decidido no saldo de gols, que no momento é igual: 13 negativos.