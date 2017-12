Briga pela artilharia ganha força A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, a disputa pela artilharia está mais acirrada que a briga pelo título. Pelo menos oito jogadores ainda sonham em entrar para a história da competição como o goleador de 2005. Dois ?vovôs? e um estrangeiro lideram as apostas. Aos 35 anos, Robgol, do Paysandu, está na frente. Fez 21 gols na competição. Pesa contra ele, no entanto, a má fase que atravessa ? não balança as redes há sete partidas. Romário, com quase 40 anos, surpreendeu todos: até agora marcou 20 vezes. Está firme na luta para terminar o campeonato como artilheiro e até pode pensar em encerrar carreira com chave de ouro. O argentino Carlitos Tevez tem 19 gols e vem embalado pela boa campanha do Corinthians, que pode ser campeão no domingo. Outros cinco jogadores ainda brigam pela artilharia: Rafael Sobis, Borges e Alex Dias, com 19 gols; Marcinho, com 18, e Souza, com 17. ?Não vou desistir enquanto o campeonato não terminar?, garante Marcinho, do Palmeiras. Se depender de Robgol, as coisas podem ficar mais fáceis para os concorrentes. Ele está mais preocupado em livrar o Paysandu do rebaixamento e avisa: ? É uma meta secundária, apesar de muito importante para mim. Vou lutar por isso e tentar aproveitar todas as oportunidades que aparecerem.? O atacante usa o próprio Romário como exemplo. Segundo ele, o clube carioca cresceu na competição porque todos passaram a jogar em função do jogador do Vasco. ?Em nossa equipe fica todo mundo querendo resolver e quem acaba perdendo com isso é o Paysandu?, desabafa Robgol. Se fosse diferente, o clube nortista poderia estar em situação mais cômoda. E Robgol, com mais gols. Melhor para os concorrentes. Tevez voltou da seleção argentina; Romário desandou a marcar; Rafael Sobis, pelo Inter, passou a decidir quase todas as partidas; Borges, do Paraná, tem proposta para defender o rival Atlético ? mas antes quer terminar o Brasileirão como artilheiro. E Souza, do Goiás, com 17 gols, corre por fora. Para muitos, Romário é o favorito. ?Ele (Romário) é goleador, um gênio. Pena que está com 39 anos. Gostaria de vê-lo de novo com 20 e poucos anos?, afirma o técnico Renato Gaúcho, um admirador do Baixinho. Mesmo com a disputa chegando ao fim, Romário pode ganhar uma ajuda importante na última rodada, contra o Paraná, em São Januário. No Vasco, existe uma pontinha de esperança de que Alex Dias tenha condição de voltar, depois de mais de um mês parado em razão de uma lesão muscular. Se voltar, bom para Alex e para Romário. Até lá, a disputa continuará aberta. Robgol, Romário, Sobis, Borges, Alex Dias, Tevez, Marcinho, Souza...? Façam suas apostas.