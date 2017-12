Briga pela liderança da A2 em Taquaritinga A líder Internacional, de Limeira, volta a campo neste sábado, pela terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Paulista da Série A2. Com duas vitórias, o clube tenta o terceiro resultado positivo contra o Taquaritinga, na casa do adversário. O jogo, que tem início marcado para as 20h45, terá transmissão da ESPN Brasil. O Taquaritinga também vem bem nesta reta final de campeonato. No primeiro jogo, em casa, derrotou o Flamengo. Na última partida, empatou fora de casa com o Taubaté. Com quatro pontos, em segundo lugar, busca uma vitória contra a Internacional para chegar à liderança isolada. Nas duas primeiras rodadas, a Internacional não brilhou, mas foi eficiente. No jogo em casa, contra o Taubaté, fez o suficiente para vencer por 1 a 0. Na partida contra o Flamengo, que também terminou com a vitória mínima, o clube novamente não empolgou, mas aproveitou uma das poucas chances que teve.