Briga pela liderança da Série A2 O melhor jogo da sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A2, que será completada neste domingo, com todas as partidas às 16 horas, será a briga pela liderança do Grupo 1, entre o líder Taquaritinga, com 15 pontos, com dois pontos a mais que a Francana. O duelo será disputado no Estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Ainda pelo Grupo 1, o Olímpia receberá o Comercial, no Estádio Tereza Breda, em Olímpia. As duas equipes jogam em busca da reabilitação. O Olímpia está na sexta colocação, com cinco pontos, enquanto o adversário, que terá no comando interinamente o auxiliar-técnico Moacir Júnior, é o penúltimo, com quatro. Em Itápolis, o Oeste enfrentará o embalado Bandeirante, após a goleada de 4 a 0 sobre o Rio Preto. No Grupo 2, Atlético Sorocaba e São José se enfrentam no Estádio Walter Ribeiro (CIC), lutando pela liderança. O time sorocabano está com dez pontos, enquanto o time do Vale da Paraíba tem oito pontos. O lanterna Sãocarlense, em casa, jogará contra o Flamengo. Em Bragança Paulista, o Bragantino, com oito pontos, receberá o Nacional, com nove pontos. As duas equipes também estão na luta pela liderança do grupo.