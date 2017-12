Briga pela liderança do Paulista da B2 Grêmio Barueri e Pirassununguense venceram neste domingo pelo Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, e com seis pontos cada se mantêm atrás do líder Jalesense, que soma um ponto a mais. Ao final da segunda fase, campeão e vice subirão para a Série B1 em 2004. O Baruerui, jogando em casa, não deu chances para o Itararé e goleou por 4 a 2. O Pirassununguense também se aproveitou do fator campo para fazer 3 a 2 no Joseense. Em Capão Bonito, Elosport e Águas de Lindóia empataram, por 1 a 1. No sábado, o Jalesense venceu o Serra Negra por 2 a 0. Estes foram os resultados da terceira rodada da segunda fase: Grêmio Barueri 4 x 2 Itararé; Elosport 1 x 1 Águas de Lindóia; Pirassununguense 3 x 2 Joseense e Serra Negra 0 x 2 Jalesense. Classificação: 1) Jalesense 7 pontos; 2) Grêmio Barueri e Pirassununguense 6; 4) Elosport 5; 5) Águas de Lindóia 3; 6) Joseense 2; 7) Serra Negra e Itararé 1.