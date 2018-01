Briga pela liderança na Série B2 A disputa pela liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B2 , quinta divisão, é a principal atração do complemento da sétima rodada neste domingo. Vice-líder com 14 pontos, o Grêmio Barueri recebe o reforçado Elosport (9), a partir das 11 horas. O líder Itararé, com 15 pontos, vai jogar em casa, a partir das 15 horas, contra o Joseense (7). Outro destaque é o clássico do litoral, entre o lanterna Guarujá (1) e o vice-lanterna Jabaquara (4), pela manhã, no estádio Ulrico Mursa, da Portuguesa Santista. Confira os jogos deste domingo: 11h00 - Jabaquara x Guarujá, Grêmio Barueri x Elosport e Campinas x Campo Limpo; 15h00 - Lençoense x Penapolense e Itararé x Joseense.