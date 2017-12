Briga pela última vaga na Série A3 O último classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3 será definido neste sábado, quando acontecerá a 14ª rodada classificatória. Barretos e XV de Jaú brigam pela quarta vaga no Grupo 1. O Sãocarlense está rebaixado para a Série B1 em 2005. Os oito jogos começam às 15 horas deste sábado, poupando jogadores e torcidas no Dia das Mães. O Barretos, do técnico Roberto Fonseca, enfrenta o Sertãozinho, fora de casa, enquanto o XV de Jaú joga contra o Grêmio Sãocarlense, em São Carlos. Curiosamente, o time de Barretos, que está em melhor posição na tabela (está em terceiro, com 19 pontos), tem a situação mais difícil. Para não depender de um tropeço do time de Jaú, precisa vencer o Sertãozinho, que tem a melhor campanha da competição e 100% de aproveitamento nos jogos que faz diante de sua torcida. O XV, quarto colocado com 17, terá que derrotar o lanterna e já rebaixado Sãocarlense para se classificar, desde que o Barretos não vença. No Grupo 1, já estão garantidos Sertãozinho, Mirassol e Noroeste. Completam a rodada no Grupo 1 Jaboticabal x Noroe ste, Sertãozinho x Barretos e Mirassol x Inter de Bebedouro. No Grupo 2, só o líder XV de Piracicaba, com 24 pontos, não tem chances de perder o posto. Guaratinguetá, ECO-Osasco e Primavera, todos classificados, podem alterar as posições na tabela. O time do Vale do Paraíba está em segundo, com 21 pontos enquanto ECO e Primavera estão nas posições debaixo, com 19 pontos cada. Ainda no Grupo 2, Palmeiras-B enfrenta o ECO, em São Paulo, o XV de Piracicaba joga em casa contra o Independente e o Grêmio Mauaense enfrenta o Rio Claro, em Mauá. Na segunda fase, os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro. Dentro de cada grupo os times vão se enfrentam em dois turnos e apenas os dois primeiros vão se garantir para o quadrangular final. Estes times, porém, já vão assegurar o ac esso à Série A2 em 2005. Confira a rodada completa: Sãocarlense x XV de Jaú; Jaboticabal x Noroeste; Sertãozinho x Barretos; Mirassol x Inter de Bebedouro; Mauaense x Rio Claro; XV de Piracicaba x Independente; Palmeiras-B x Primavera e Guaratinguetá x ECO. Classificão: Grupo 1 - 1) Sertãozinho 31 pontos; 2) Mirassol 28; 3) Noroeste 23; 4) Barretos 19; 5) XV de Jaú 17; 6) Jaboticabal 15; 7) Inter Bebedouro 10; 8) Sãocarlense 5. Grupo 2 - 1) XV de Piracicaba 24 pontos; 2) Guaratinguetá 21; 3) ECO e Primavera 19; 5) Mauaense 15; 6) Independente 15; 7) Palmeiras-B 14; 8) Rio Claro 11.