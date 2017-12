Briga pelo acesso na A2 será fora de casa Internacional e Taquaritinga entram na última rodada do Paulista da Série A2 na briga pelo acesso à elite paulista em 2005. O detalhe é que os dois times jogam fora de casa na última rodada e não terão o apoio maciço da torcida no momento mai s importante do campeonato. A Internacional, de Limeira, entra na última rodada como favorita ao título e o conseqüente acesso à Série A1 da próxima temporada. Com 12 pontos, lidera o quadrangular final e na última rodada enfrenta o Taubaté, já eliminado da competição. O único club e que pode acabar com o sonho do clube limeirense em voltar à elite é o Taquaritinga, que tem 10 pontos. Na última rodada, enfrenta o Flamengo. Apesar dos adversários já estarem eliminados na competição, elencos de Internacional e Taquaritinga têm discurso idêntico sobre o assunto: "Os clubes não têm nada a perder e querem se despedir da torcida com um resultado positivo". Um empate pode até garantir o acesso à Internacional, mas todo o elenco é unânime em dizer que não quer contar com os critérios de desempate para ficar com o título e o time vai a Taubaté na busca pelos três pontos. Apesar de enfrentar um clube já elimin ado, o técnico Pintado não acredita que a Inter terá facilidade em vencer a partida. "Não vai ter jogo fácil. Prova disso foi o jogo de domingo, quando enfrentamos o Flamengo. Eles já estavam eliminados, mas não amoleceram o jogo e a vitória só veio aos 47 minutos do segundo tempo", comenta, mas lembrando que tudo está dando certo. No Taquaritinga, o pensamento é primeiro na partida com o Flamengo, para depois torcer por um tropeço da Internacional. "Não podemos entrar em campo com o pensamento na outra partida. Temos que estar concentrados no jogo com o Flamengo, que certamente não será fácil", comenta o técnico Paulo Cézar Catanoce. Em Taubaté, o clima foi de velório nesta segunda-feira. A torcida estava animada com a possibilidade de decidir a vaga em casa, na última rodada, mas a derrota para o Taquaritinga eliminou o clube.