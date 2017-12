Briga por vaga também na Série A-3 A briga pela segunda vaga de acesso à Série A-2 é a grande atração da última rodada do Campeonato Paulista da Série A3, neste sábado, às 15 horas. O São Bento de Sorocaba já garantiu o acesso, que também é sonhado por outros três clubes: o Flamengo de Guarulhos, o Atlético Sorocaba e o Bandeirante de Birigui. O São Bento, líder com 57 pontos, já está promovido, mas ainda luta pelo título. Precisa de apenas um ponto contra o já eliminado União Mogi (43), em Sorocaba. O Jogo foi antecipado para às 11 horas, porque será transmitido, ao vivo, pela Rede Vida. As maiores chances da segunda vaga ficam com o Flamengo, vice-líder com 54 pontos, que precisa vencer o Noroeste (38), em Bauru. O Atlético Sorocaba (53) precisa vencer o Garça (38), em Garça, e ainda espera por uma derrota rubro-negra. Em Limeira, o Bandeirante (52) enfrenta o Independente (41) necessitando da vitória e de tropeços do Flamengo e do Atlético Sorocaba. Na luta contra o rebaixamento, o Taquaritinga tem uma missão quase impossível. Para se manter na Série A-2, a equipe tem que vencer o XV de Piracicaba (44), por oito gols de diferença, e ainda esperar por um tropeço do Garça contra o Atlético Sorocaba. Mais três partidas completam a rodada, todas com início às 15 horas. Oeste x Jaboticabal, Inter de Bebedouro x Taubaté e Marília x XV de Jaú servem apenas para cumprir tabela. Confira os jogos: XV de Piracicaba x Taquaritinga; Garça x Atlético Sorocaba; Oeste x Jaboticabal; São Bento x União Mogi; Inter de Bebedouro x Taubaté; Marília x XV de Jaú; Independente x Bandeirante e Noroeste x Flamengo. Classificação: 1) São Bento 57 pontos; 2) Flamengo 54; 3) Atlético Sorocaba 53; 4) Bandeirante 52; 5) Marília 46; 6) XV de Piracicaba 44; 7) Taubaté e União Mogi 43; 9) Independente e XV de Jaú 41; 11) Jaboticabal 39; 10) Noroeste, Oeste e Garça 38; 15) Taquaritinga 35; 16) Inter de Bebedouro 8.