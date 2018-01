Briga por vagas na 15ª rodada da A2 Com vários confrontos diretos, tanto na briga pela classificação quanto para fugir do rebaixamento, a 15.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 será disputada nesta quarta-feira. Faltando quatro rodadas para o término da segunda fase, a disputa é pelas quatro vagas de cada grupo. Apenas dois clubes estão garantidos: Bandeirante e São Bento, respectivamente, líderes dos Grupos 1 e 2. No Grupo 1, a situação é mais complicada. O Araçatuba (terceiro, com 22 pontos) só depende de uma vitória para garantir vaga, enfrentando em casa o já classificado Bandeirante (líder com 27 pontos). Jogando em casa, o Mirassol (quinto com 20 pontos) luta para se manter vivo enfrentando o ex-líder Taquaritinga (quarto, com 21 pontos), que quer acabar com a pecha de "cavalo paraguaio" da Série A2 e corre riscos de deixar a vaga escapar nas últimas rodadas. Sertãozinho (oitavo com 17 pontos) e Botafogo (sexto com 18 pontos) lutam diretamente por uma vaga na segunda fase. A situação mais complicada é a do Touro, que, em caso de derrota, pode lutar contra o rebaixamento com o desesperado Rio Preto. O Rio Preto (nono com 14 pontos), por sua vez, tem pela frente a missão impossível de ter que vencer o Comercial (vice-líder, com 24 pontos) na casa do adversário. Praticamente rebaixada, a Francana (lanterna, com nove pontos) irá receber o Olímpia (sétimo com 17 pontos), que teve sua roda ascendente freada por duas derrotas por 3 a 0 nas duas últimas rodadas mas ainda tem chances de continuar na competição. O Grupo 2, por outro lado, já está quase definido. Único invicto e já classificado, o São Bento (36 pontos) receberá o Juventus (vice-líder com 30 pontos), que se garante na próxima fase até com um empate. Em São Paulo, o Nacional (quarto, com 22 pontos) praticamente se garante na segunda fase se vencer o Oeste (sétimo, com 16 pontos), que ainda luta para não cair. Noroeste (sexto, com 20 pontos) e Taubaté (quinto, com 21 pontos) fazem, em Bauru, o confronto direto para manterem vivas as esperanças de classificação. Este jogo será mostrado ao vivo pela ESPN Brasil. Já sem chances de classificação, o Guaratinguetá (oitavo, com 13 pontos) irá enfrentar em casa o quase rebaixado Flamengo (nono, com nove pontos). A rebaixada Matonense (com nove pontos negativos) irá enfrentar o Bragantino (terceiro, com 25 pontos), que consegue a vaga com uma vitória. Este jogo será realizado em Mogi Mirim, porque o time de Matão perdeu seus mandos. Confira os jogos da 15.ª rodada: (15 horas) Nacional x Oeste; Mirassol x Taquaritinga; Matonense x Bragantino; Guaratinguetá x Flamengo; (19 horas) Sertãozinho x Botafogo; Francana x Olímpia; São Bento x Juventus; Noroeste x Taubaté; (20h30) Araçatuba x Bandeirante; e Comercial x Rio Preto. Classificação: Grupo 1: 1.º - Bandeirante, 27 pontos; 2.º - Comercial, 24; 3.º - Araçatuba, 22; 4.º - Taquaritinga, 21; 5.º - Mirassol, 20; 6.º - Botafogo, 18; 7.º - Olímpia, 17 (5 vitórias); 8.º - Sertãozinho, 17 (4 vitórias); 9.º - Rio Preto, 14; e 10.º - Francana, 9. Grupo 2: - 1.º - São Bento, 36 pontos; 2.º - Juventus, 30; 3.º - Bragantino, 25; 4.º - Nacional, 22; 5.º - Taubaté, 21; 6.º - Noroeste, 20; 7.º - Oeste, 16; 8.º - Guaratinguetá, 13; 9.º - Flamengo, 9; 10.º - Matonense, -9.