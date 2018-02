?Brigão? Diogo marca na vitória do Zaragoza sobre o Barça Jogando em casa, no Estádio Camp Nou, o Barcelona decepcionou ao ser derrotado pelo Zaragoza por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha. O único gol da partida foi marcado pelo uruguaio Diogo, que se envolveu numa briga com o brasileiro Luis Fabiano no início do mês. Com o resultado, o Zaragoza, equipe do atacante brasileiro Ewerthon, precisa apenas de um empate na partida de volta, no dia 28 de fevereiro, em casa, para garantir a vaga nas semifinais da competição. O Zaragoza, que fechou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo do lateral Gustavo Nery (ex-Corinthians), anotou o gol solitário da partida aos 32 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o uruguaio Carlos Diogo ganhou no alto de Oleguer e completou para o fundo das redes do goleiro Jorquera. O defensor se envolveu numa briga com o brasileiro Luis Fabiano, do Sevilla, durante jogo realizado no Estádio La Romareda, no dia 6 de janeiro, pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. Por causa do incidente, os dois atletas foram suspensos por cinco partidas pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ? essa foi o primeiro jogo de Diogo após a punição. Já o La Coruña ganhou do Valladolid por 4 a 1, em seus domínios, no Estádio Riazor. Os anfitriões anotaram com Juanma, Pablo Álvarez, Verdú e Rivera, enquanto que os visitantes anotaram o gol de honra com Manchev. Em outro jogo da rodada, o Getafe deu um importante passo para seguir na competição ao derrotar o Osasuna por 3 a 0, em casa, no Estádio Alfonso Pérez, em Madri. Os gols da partida foram marcados por Alexis, Güiza e Maris.