Brigão proibido de ir ao estádio em MG O Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte puniu nesta segunda-feira com oito meses de suspensão dos estádios da cidade o torcedor Wagner Machado Xavier, 23 anos, que no último dia 13, durante o clássico entre Atlético-MG e América-MG, invadiu o campo do Mineirão e trocou agressões com o árbitro Luiz Carlos Silva. Wagner está proibido de acompanhar jogos do Atlético realizados nos estádios Mineirão e Independência nos próximos oito meses. Durante este período, ele terá de comparecer no dia dos jogos do Galo ao Juizado Espacial Criminal, na região oeste da capital mineira. Em caso de descumprimento da determinação, Wagner responderá a processo por crime de desobediência. A sentença foi proferida pela juíza Lucimeire Rocha, que considerou dois delitos em tese praticados pelo torcedor atleticano: invasão de campo e lesão corporal praticada contra o árbitro. Segundo a juíza, a pena refere-se apenas à invasão de campo, já que tanto o torcedor quanto o árbitro não quiseram levar o processo sobre as agressões à frente. Wagner invadiu o gramado do Mineirão nos minutos finais da partida, válida pelo Campeonato Mineiro. O objetivo do torcedor era agredir o árbitro, que não se intimidou e revidou. Os dois trocaram socos e pontapés no centro do campo até a intervenção da Polícia Militar.