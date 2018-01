Brigas na partida em Roma provocam troca de acusações As brigas que aconteceram antes e durante o jogo entre Roma e Manchester United, na última quarta-feira, na capital italiana, pela Liga dos Campeões da Europa, deixaram 18 torcedores feridos - dois deles com gravidade - e três ingleses presos. A Uefa já abriu investigação sobre o caso, que também provoca acusações entre autoridades dos dois países. Os casos mais graves aconteceram antes do jogo, fora do estádio, quando houve confronto entre os torcedores da Roma e do Manchester. Na ocasião, dois ingleses foram esfaqueados e seguem internados na capital italiana, mas apenas um deles teve a identidade revelada: Steven Fitzsimons. Depois, dentro do Estádio Olímpico, houve confronto nas arquibancadas entre os torcedores do Manchester - cerca de 4.500 estavam no local - e a polícia italiana. Três ingleses acabaram presos e deverão responder processo na Itália. Diante de tanta confusão, a Uefa já se manifestou, avisando que vai esperar os relatórios do árbitro e do seu representante no jogo para determinar "possíveis punições". Mas o caso ultrapassou as fronteiras do futebol. A direção do Manchester apelou ao governo britânico, acusando a polícia italiana de excesso de rigor e abuso da violência contra seus torcedores. O secretário do ministério do Interior britânico, Vernon Coaker, qualificou as cenas da briga dentro do estádio como "extremamente preocupantes" e pediu "alguma explicação" da polícia italiana. Do outro lado, políticos italianos defenderam a ação da polícia local e colocaram toda a culpa nos torcedores ingleses. Foi o caso do prefeito de Roma, Archille Serra, que disse que os policiais "agiram corretamente" e "se viram obrigados a intervir". O problema é que Roma e Manchester voltam a se enfrentar já na próxima terça, na Inglaterra, e os ânimos estão acirrados. Como o time italiano venceu por 2 a 1 em casa, jogará pelo empate para ir à semifinal da Liga dos Campeões da Europa.