Brighton e Bournemouth empatam no primeiro jogo do Inglês em 2018

O primeiro jogo do Campeonato Inglês em 2018 foi bastante movimentado. Nesta segunda-feira, Brighton & Hove Albion e Bournemouth fizeram um duelo cheio de alternativas e oportunidades de gol que terminou empatado em 2 a 2, sendo válido pela 22ª rodada.

A igualdade deixou ambos os clubes na zona intermediária da classificação do Inglês. O Brighton & Hove é quem está à frente, com 23 pontos, em 12º lugar, dois a mais do que o Bournemouth, que ocupa a 13ª colocação. Ambos, porém, poder perder postos no complemento da rodada.

O Brighton & Hove foi quem mais teve a lamentar, pois esteve duas vezes à frente do placar, além de ter atuado em casa. A primeira vez foi logo aos cinco minutos da etapa inicial com o gol do francês Anthony Knockaert. Mas o Bournemouth empatou o jogo aos 33, com Steve Cook, que iniciou a sua carreira no Brighton & Hove e marcou de cabeça.

Na etapa final, aos três minutos, Glenn Murray, que defendeu o Bournemouth entre 2015 e 2017, recolocou o Brighton & Hove Albion na frente. Só que após um bate-rebate e confusão na grande área, Callum Wilson selou a igualdade definitiva, em 2 a 2.

O Brighton voltará a jogar na próxima segunda-feira, diante do Crystal Palace, pela Copa da Inglaterra, em casa. No sábado, também como mandante e pela competição eliminatória, o Bournemouth vai encarar o Wigan.