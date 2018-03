Brigões do clássico devem ser punidos A intenção dos auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) é de punir com rigor os envolvidos na briga ocorrida no Morumbi, durante o jogo Corinthians x Santos, dia 9 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Quatro componentes da 2ª Comissão Disciplinar do STJD vão julgar nesta terça-feira, a partir das 16 horas, os atletas Fábio Costa, Fabiano, Doni, Fábio Luciano e César, além do árbitro da partida, Sálvio Spíndola Fagundes Filho, denunciado por omissão. "As sentenças devem servir como lição, para que episódios tão estúpidos não se repitam", disse um dos auditores. Doni e Fábio Luciano, que se transferiu para o futebol turco, podem ser punidos com suspensão de 30 a 90 dias. Os demais jogadores correm o risco de ficar fora de duas a quatro partidas. A situação de Sálvio Spíndola Fagundes Filho também é complicada. Pelo fato de não ter aplicado cartão vermelho a nenhum dos ?brigões? e por ter escrito na súmula que houve apenas um "empurra-empurra" no final do clássico, pode ser afastado de 30 a 90 dias. Falar sobre punição é assunto proibido para Doni. Ele evita comentários, prometendo se pronunciar apenas após a decisão da Justiça Esportiva. Mas está ciente de que não escapará ileso. "Estou esperando e preparado para uma punição severa", disse o goleiro. Outro atleta do Corinthians, o zagueiro César, não acredita em suspensão.