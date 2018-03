Brigões estão fora do Corinthians Por terem se envolvido numa briga em frente a uma danceteria, na madrugada de segunda-feira, na Zona Sul de São Paulo, o zagueiro Marquinhos e o lateral-esquerdo Fininho foram multados em 10% de seus salários. Mais do que isso: serão emprestados para outras equipes. Marquinhos vai para o Atlético-MG, onde fica até 31 de dezembro, e Fininho deve ir para Juventude ou Flamengo. Ambos já haviam tido problemas de indisciplina este ano: Marquinhos havia brigado com o atacante Tévez durante um treinamento, há pouco menos de um mês, e Fininho fora afastado do elenco após fazer gestos obscenos para a torcida durante jogo no Pacaembu, em 16 de fevereiro, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. O anúncio da punição e das negociações foi feita na manhã desta terça-feira por Paulo Angioni, diretor da MSI, a parceira do Corinthians. O dirigente classificou como ?lamentável? o envolvimento de Fininho e Marquinhos em uma briga de boate. ?Lamentamos que no mundo profissionalizado do futebol isso ainda aconteça?, disse Angioni. ?Podemos culpar a juventude e a fantasia que o futebol cria nesses garotos, mas tivemos que tomar as providências cabíveis?, emendou o dirigente. Angioni negou que o empréstimo dos dois jogadores tenha relação com o incidente da madrugada de domingo. ?Eles não vinham sendo aproveitados pelo técnico Márcio e seriam emprestados de qualquer forma?. Com as saídas de Marquinhos e Ânderson (que já se acertou com o Benfica e vai para Portugal em julho), o Corinthians terá uma escassez de zagueiros no elenco - o argentino Sebá ficará ainda mais um mês parado por causa de uma lesão no púbis, enquanto que Marinho segue de licença para tratar de problemas particulares. Os outros zagueiros do elenco são inexperientes: Marcus Vinícius e Fábio, recém-promovidos das equipes de base. Para a posição de Fininho, o problema é ainda mais crônico. Com a saída dele, Gustavo Nery fica sem um reserva imediato. Sem o titular, Márcio Bittencourt seria obrigado a improvisar os destros Coelho ou Édson na esquerda. Apesar disso, Angioni afirma que as contratações de um zagueiro ou um lateral-esquerdo não passam a ser a prioridade da diretoria. ?Isso ainda não foi nem conversado. No momento, nosso foco é a contratação de um atacante, e o Liédson é o que está mais próximo?. Vágner Love ainda está nos planos. Já a contratação do goleiro Hélton, do União Leiria, sofreu um retrocesso nas últimas horas e pode não ser concretizada. O lateral/volante Rogério, que já jogou no Timão e está no Sporting, não será contratado, segundo Angioni. O último nome a surgir na lista de especulações do Corinthians é o do meia Ânderson, de 17 anos, maior revelação gremista desde Ronaldinho Gaúcho. ?É um nome que interessa ao Corinthians, como interessa a qualquer clube. Mas é uma contratação muito difícil de ser concretizada?, disse o dirigente.