Brigões, Luís Fabiano e Diogo são suspensos por cinco jogos O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol decidiu punir com rigor nesta terça-feira o brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla, e o uruguaio Diogo, do Zaragoza, que no último sábado trocaram socos durante uma partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Cada jogador recebeu cinco jogos de suspensão. O desentendimento entre os jogadores aconteceu nos momentos finais do jogo, que terminou com a vitória do Zaragoza por 2 a 1. Após uma saída de bola pela linha de fundo, Diogo acabou pisando na mão do brasileiro. Nervoso, Luís Fabiano revidou e ambos começaram a se agredir - a confusão só acabou com a intervenção dos companheiros. O mais prejudicado na briga acabou sendo o brasileiro. Além de ter precisado de atendimento médico - segundo a imprensa espanhola, ele ficou com parte do rosto inchado -, Luís Fabiano deve ficar de fora da lista do técnico Dunga, que convocará jogadores para o amistoso contra Portugal, no mês de fevereiro. Após esfriar a cabeça, Luís Fabiano ficou arrependido de ter revidado a agressão. Mesmo assim, ele não escapou da punição, principalmente porque o árbitro Alberto Undiano Mallenco relatou todo o ocorrido na súmula. Desta forma, o atacante prejudicará o Sevilla, que é o atual líder do Campeonato Espanhol, com 37 pontos.