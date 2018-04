Brinco liberado, menos para a Ponte A diretoria do Guarani concordou em atender às mudanças solicitadas pela Federação Paulista de Futebol em seu estádio. A partir desta quinta-feira, os torcedores dos grandes times paulistas terão um espaço maior nos jogos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os dirigentes campineiros concordaram em ceder mais espaço para as torcidas de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. A medida só não serve para o dérbi, contra a Ponte Preta. Com as duas cabeceiras liberadas (setor atrás dos gols), os torcedores visitantes terão direito a 11.750 lugares. Esta medida será utilizada no próximo dia 2 de outubro, na partida Santos x Guarani. Estas mudanças foram tomadas por causa dos últimos incidentes ocorridos no Brinco de Ouro, justamente em jogos envolvendo os grandes. Diante do Corinthians por exemplo, mais de mil torcedores ficaram fora do estádio. No entanto, uma decisão dos dirigentes do Guarani causou surpresa. Os novos espaços não serão cedidos para os torcedores da Ponte Preta. Segundo o vice-presidente Antônio Carlos Secacci, os ponte-pretanos não têm comparecido em número suficiente para ocupar as duas cabeceiras. "Não estamos tendo problemas de segurança quando enfrentamos a Ponte Preta. Seus torcedores não estão comparecendo em grande número ao Brinco de Ouro", explicou o dirigente. Curiosamente, um dos problemas mais graves ocorridos no estádio do Guarani foi num dérbi contra a Ponte Preta em 2002. Depois de uma confusão com a Polícia Militar, os torcedores foram espremidos contra a barra de sustentação das arquibancadas que cedeu. Na ocasião, mais de 60 pessoas ficaram feridas. No próximo dérbi, dia 24 de outubro, os ponte-pretanos ocuparão apenas as cabeceiras do placar eletrônico, onde cabem aproximadamente 5 mil pessoas. A direção do Guarani, porém, admite rever este caso nas vésperas do clássico campineiro. Quanto ao time do Guarani, o técnico Agnaldo Liz praticamente definiu os titulares para enfrentar o Fluminense, sábado à tarde, em Campinas, na sua luta contra o rebaixamento. O atacante Sandro Hiroshi, após cumprir suspensão, volta no lugar de Valdir Papel. Na lateral-esquerda, o meia Valdeir deve ser improvisado no lugar de Patrick, que cumpre suspensão por ter sido expulso no empate sem gols com o Paraná, em Curitiba.