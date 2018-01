Brinco vai estar cheio pelo Guarani O Estádio Brinco de Ouro terá uma tarde para ser lembrada por um bom tempo, sábado, no jogo decisivo em que o Guarani precisa vencer o Avaí para chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Até o momento, foram vendidos 23 mil ingressos e a expectativa da diretoria é que até sexta-feira seja esgotada a carga total à venda, que é de 30 mil bilhetes. A diretoria aproveitou o embalo do time para vender ingressos a preços promocionais a R$ 2 (segunda e terça-feira) e R$ 3 de quarta a sexta-feira. A torcida está animada não só pela importância do jogo, mas pela grande reação dentro da competição, onde figurou na lanterna por duas rodadas e em outras várias na zona do rebaixamento. Agora, em oitavo lugar, com 32 pontos, precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados. O técnico Luiz Carlos Ferreira resolveu não fazer mistério e já confirmou o time no esquema 4-3-3. As novidades serão os retornos dos volantes Rodrigo Sá e Marcos Paulo, que cumpriram suspensão automática, além da volta de Wagner na vaga de Alexandre Salles, escolhido para o jogo contra o Caxias, na última rodada.