Bronca de Leão acordou Santos no 2º tempo Depois de um primeiro tempo ruim, a dura do treinador Émerson Leão foi decisiva para o Santos virar o marcador em vitória que, além de deixar o Santos em ótima situação no Campeonato Brasileiro, serviu para registrar o milésimo gol em Campeonato Brasileiro e quebrar o tabu de nunca ter vencido o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em jogos do torneio nacional. Pelo menos até a rodada deste domingo, o Santos é o líder do Brasileirão com 24 pontos ganhos ao lado do Cruzeiro. "Em nunca vi o Leão tão nervoso como no intervalo", comentou o lateral Léo, acompanhado pelo goleiro Fábio Costa. "Não fizemos um primeiro tempo decente, Leão deu um puxão de orelha e nós voltamos a jogar bem, mas a sorte está do nosso lado". E Léo continuou, ainda assustado: "o Leão chamou a gente na chincha e mexeu com os brios de todos". E o treinador reconheceu que exagerou, mas que sua bronca foi decisiva para o Santos chegar à vitória: "E os jogadores têm razão. Eles nunca me viram tão nervoso mesmo. O que aconteceu é que a gente não tinha que mudar nem o nosso futebol e nem a nossa maneira de jogar, apenas mudar nossa atitude. Foi o que aconteceu". O técnico também resumiu a história do jogo em dois tempos distintos: "No primeiro tempo, a gente respeitou demais o Guarani. E respeito demais atrapalha. No segundo tempo, tivemos tudo de certo. O Reginaldo entrou bem e fez a melhor partida dele no Santos. Fizemos dois gols e poderíamos ter feito cinco", comenta Leão, esclarecendo que tirou Paulo Almeida com medo dele ser expulso. "O Paulo me disse que o juiz falou que iria expulsá-lo. Quando um capitão de um time como o Santos é ameaçado pelo juiz, alguma coisa está errada", desabafa Leão, dizendo que tirou Robinho porque o jogador não vinha bem. ?Sua produção foi pequena?, justificou. Outro lado - No Guarani, o atacante Wágner, autor do gol, reclamou que o time recuou de mais e se acovardou frente ao Santos. "Aceitamos a pressão do Santos e recuamos muito. Se isto não tivesse acontecido, a gente não teria perdido". O técnico Pepe achou que a expulsão de Emerson, no início do segundo tempo, foi decisivo para a definição do placar. A diretoria confirmou que o lateral Gilson e o meia atacante Lúcio vão mesmo se transferir para o Locomotiv, da Rússia.