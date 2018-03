Brugge conquista o título belga O Brugge conquistou neste sábado o 12º título do Campeonato Belga. Com o empate por 1 a 1 com o Saint Truiden, pela 31ª rodada, a equipe abriu 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Anderletch, que joga domingo com o GBA. Ainda faltam três rodadas a serem disputadas, mas as duas equipes já têm garantido mais três pontos cada. Afinal, tanto o Brugge quanto o Anderletch teriam que jogar com o Lommel, que abandonou o campeonato por problemas financeiros.