Bruno admite que São Paulo está 'engasgado' com o Corinthians

A competição é outra, mas a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no Itaquerão, na estreia do São Paulo na Copa Libertadores, motiva o time para o clássico do próximo domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Foi o que admitiu o lateral-direito Bruno, reconhecendo que os jogadores estão "engasgados" com o rival.

"A gente quer a vitória. Estamos engasgados com a derrota na Libertadores. Não queremos repetir os erros daquele jogo e, por isso, treinamos firme durante a semana. Vamos em busca de um resultado positivo diante da nossa torcida", disse, ao site oficial do São Paulo.

Contratado pelo clube do Morumbi após disputar o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, Bruno se tornou titular e teve boa atuação na goleada por 4 a 0 sobre o uruguaio Danubio, pela Copa Libertadores, dando o passe para um dos gols, de Alexandre Pato. E ele espera manter esse nível de atuação nos próximos compromissos.

"O Muricy demonstrou confiança em mim, assim como o grupo, e isso me ajudou muito. Mas quero trabalhar ainda mais, porque sei que posso render mais. Tenho feito o simples, como o treinador pede, e agarrei a oportunidade. O importante é manter a regularidade", avaliou.

Bruno, aliás, foi poupado no último fim de semana, no empate com o Rio Claro. Agora ele garante estar pronto para retornar ao time. "Trabalho para jogar e ajudar a equipe. Teremos um jogo importante em casa, com o apoio do torcedor e vamos buscar a vitória. Estou mais confiante, mas quero evoluir ainda mais para poder mostrar o meu futebol", afirmou.