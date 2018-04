Bruno assume erro grave que custou vaga do Palmeiras

Justamente aquele que deixou o México como o melhor em campo por ter feito pelo menos três grandes defesas e garantido o empate sem gols no placar, abandona o Pacaembu de cabeça baixa. No fim, falhou quando não podia, mas não foi crucificado por isso pelos torcedores. Ainda durante o jogo, fizeram questão de aplaudi-lo muito mais por sua história do clube do que por méritos.

Já Henrique tinha uma atuação segura até cortar uma bola para o meio da área e deixar de presente para Arce marcar o segundo gol e acabar com o jogo. Um erro que um zagueiro do nível dele não poderia cometer. "Estou triste. A torcida veio para nos apoiar, incentivou do início ao fim. Tentamos, mas não conseguimos. Agora vamos erguer a cabeça e pensar no próximo jogo."