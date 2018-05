Bruno César admite ansiedade para voltar a disputar o Brasileiro

SÃO PAULO - O meia Bruno César abriu mão de muito dinheiro no Al-Ahli para voltar ao futebol brasileiro e defender o Palmeiras. O jogador ainda busca seu primeiro título em território nacional e admite que voltar a disputar o Campeonato Brasileiro tem um sabor especial.

"Estou ansioso. Eu estive três anos fora. O meu último Campeonato Brasileiro foi em 2010. Sei que mudou muita coisa e o campeonato está ainda mais competitivo. Temos de entrar focados desde a primeira partida para dar tudo certo", disse o meia, que já disputou a competição pelo rival Corinthians.

Um fato curioso é que enquanto boa parte do elenco ainda se lamenta pela queda no Campeonato Paulista, Bruno César esbanja otimismo e durante entrevista coletiva realizada na quinta-feira, chegou a colocar o Palmeiras como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro.

O jogador ainda busca recuperar melhor forma física, mas sua dedicação nos treinamentos tem chamado a atenção da comissão técnica, que pretende mantê-lo no time considerado titular ao longo da temporada.