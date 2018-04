Bruno Collaço ganha chance na lateral do Grêmio O lateral-esquerdo Bruno Collaço será a principal novidade da equipe titular do Grêmio na partida contra o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jovem entrará no lugar de Jadilson, por opção do técnico Paulo Autuori.