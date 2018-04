Bruno Costa aceita ser improvisado no Atlético-PR

"Eu já disse que, independente da posição, eu quero ajudar a equipe. Se for como lateral ou na defesa, assim como fiz no ano passado nessas duas posições. Quero jogar e colaborar", afirmou Bruno Costa, mais preocupado em ser titular do Atlético-PR do que em jogar como zagueiro.

Para ele, a chegada do colombiano Vanegas vai fortalecer a defesa do time curitibano em 2010. "Estamos fazendo um trabalho semelhante ao que tínhamos no ano passado com o Lopes. Com a chegada de um zagueiro experiente [Vanegas] vai nos ajudar bastante para tentarmos seguir sem sofrer gols", disse.