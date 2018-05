Bruno diz que ainda se emociona com título do Flamengo

O goleiro Bruno disse nesta terça-feira que ainda está emocionado com a conquista do título do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Capitão do time carioca, ele recebeu o troféu do torneio durante a festa de encerramento da competição, segunda, no Rio.

"Foi só ontem que a ficha caiu. Ao levantar a taça, senti a emoção de ser campeão brasileiro pelo Flamengo. Claro que seria melhor levantar no campo, com a presença da torcida, mas foi muito bom", afirmou o goleiro flamenguista, em entrevista à TV Globo.

Bruno revelou que não desgrudou do troféu do Brasileirão. "Eu dormi com a taça ao meu lado. Ela está muito bem cuidada. seria melhor se fosse no estádio, levantar a taça com a torcida, mas foi ontem que a ficha caiu, ao levantar a taça", disse.