Bruno, do Fluminense, deve reforçar lado direito do São Paulo

Depois de contratar o lateral-esquerdo Carlinhos, o São Paulo está perto de acertar com outro jogador do Fluminense, agora do lado direito. O lateral Bruno chegou a um acordo e sua contratação depende apenas de um acerto financeiro entre paulistas e cariocas. A negociação foi confirmada pelos dirigentes do Fluminense. "A tendência é que haja uma compensação financeira. Está se encaminhando para isso, bem adiantado", disse o vice-presidente de futebol do Fluminense, Mário Bittencourt.

Bruno é titular do Fluminense desde 2012, quando conquistou os títulos carioca e brasileiro. Antes de chegar às Laranjeiras, teve boa passagem pelo Figueirense e chegou a despertar o interesse do São Paulo no fim de 2011. Naquela ocasião, o São Paulo contratou Maicon e Edson Silva do clube catarinense. Todos têm Eduardo Uram como empresário.

Bruno tem 29 anos e foi indicado pelo técnico Muricy Ramalho. A lateral direita é uma das lacunas do elenco do São Paulo. Luis Ricardo, contratado da Portuguesa, não conseguiu se firmar. Auro, revelado nas categorias de base, foi titular em alguns jogos, mas foi considerado "em formação" pelo treinador.

Nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, o treinador optou pela improvisação do volante Hudson. Em outros jogos, escalou Paulo Miranda. Além de ter um especialista na posição, Muricy poderá utilizar Hudson como alternativa aos volantes titulares, Denilson e Souza.