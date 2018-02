Bruno e Obina não aparecem na reapresentação do Flamengo O goleiro Bruno e o atacante Obina foram as principais ausências na reapresentação do Flamengo, nesta terça-feira à tarde, na Gávea. Além deles, o atacante Fabiano Oliveira, na seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, foi dispensado e não apareceu. Bruno justificou a ausência para o supervisor de Futebol do Flamengo, Isaías Tinoco, sob a alegação de que precisava resolver problemas particulares em Belo Horizonte. Já o atacante Obina, considerado um dos melhores do time na temporada de 2006, disse que estava sem poder viajar, porque o avião atrasou e não tinha previsão de partida, por causa da crise no setor aéreo brasileiro. ?O Flamengo vem mais forte e com possibilidades de fazer uma campanha melhor do que 2007?, disse o técnico Ney Franco. ?Queria dizer para a torcida ficar tranqüila porque está sendo formado um grupo forte. Peço que depositem confiança no trabalho. Vários jogadores vão surpreender.?